De horeca maakt de balans op na één week heropening. En die valt tegen. Bij de cafés valt de schade mee, maar de restaurants hadden er veel meer van verwacht. Want het slechte weer gooide afgelopen week veel roet in het eten. Zoveel dat heel wat restaurants weer overschakelen naar take away. Ze kijken nu uit naar 9 juni, de dag dat ze ook binnen klanten mogen ontvangen.