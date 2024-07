Slager Benny lanceert vleesautomaat in Velle: "Zo blijf ik me amuseren"

In Velle, een gehucht bij Temse is dat, kan je sinds kort vlees halen... uit een vleesautomaat. Het is een idee van Benny en Maria uit Rupelmonde. Het koppel baatte 35 jaar lang de bekende beenhouwerij Vermeulen in Antwerpen uit, met enkele bekende sterrenchefs als vaste klanten. Acht jaar geleden stopten ze met de zaak. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan bij de 71-jarige Benny. Hij blijft bezig en besloot om deze unieke vleesautomaat te openen. Zo kunnen klanten uit de koelgehouden automaat onder meer een verse entrecote, chateaubriand of T-Bone steak halen.