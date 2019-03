Slachtoffers van terreuraanslagen en Bende van Nijvel betogen voor betere hulp

De Vlaamse Waterweg wil in 2020 de werken aan de nieuwe stuw op de Dender in Geraardsbergen hervatten. De milieuvergunning voor de werken is vorig jaar geschrapt na protest van een milieu-vereniging. Sindsdien liggen de werken stil. De nieuwe stuw moet overstromingen voorkomen en moet de oude stuwen, die nog dateren uit de 19de eeuw, vervangen. De Vlaamse Waterweg dient nu een nieuwe aanvraag in. Er is nog gesleuteld aan de plannen voor het dienstgebouw en het sluisplein en er wordt voorzien in een betere doorgang voor vissen. Er wordt ook gewezen op het historisch belang van de Pijntoren. De waterwegbeheerder hoopt dat de vergunning met deze aanpassingen wel in orde komt en zou de werken dan in mei 2020 willen hervatten.