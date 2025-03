Slachtoffers dodelijk ongeval in Elversele morgen begraven: "Wake en gebedsdienst in moskee"

De vier slachtoffers van het vreselijke ongeval in Elversele worden morgen begraven. Eerst is er nog een wake en gebedsdienst in de moskee van Sint-Niklaas. De mama, haar twee kinderen en schoonzus zullen op vraag van de familie samen begraven worden op het kerkhof Heimolen in Sint-Niklaas. Dat de chauffeur die hen aanreed voorwaardelijk is vrijgelaten, nog voor we weten of hij gedronken of drugs genomen had, vinden ze jammer. Maar alle aandacht gaat nu naar het rouwen en afscheid nemen, klinkt het.