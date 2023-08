Slachtoffer van agressie in Ninove nog altijd in levensgevaar, vermoedelijke dader is aangehouden.

In Denderleeuw is een man gisteravond in het ziekenhuis beland, nadat hij rake klappen had gekregen van een onbekende. Het slachtoffer, een man van 47, wees een jongeman terecht nadat die hem met de fiets op het voetpad had aangereden. Het kwam tot een discussie, waarbij het slachtoffer op de grond zou zijn geduwd en trappen kreeg in het gezicht, tot een buurtbewoner tussenbeide kwam. De daders zijn toen op de vlucht geslagen. De politie is een onderzoek gestart.