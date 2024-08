Bij de steekpartij raakten drie jongeren raakten gewond. Die zijn intussen aan de beterhand, een ervan ligt nog in het ziekenhuis. Een vierde jongen die erbij was, kon het mes ontwijken en praat nu voor het eerst. Anoniem, want hij heeft nog altijd schrik. Volgens hem ging het plots allemaal snel en kon hij nog net op tijd wegspringen.