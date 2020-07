Slachtoffer (16) getuigt "En toen werd ik plots aan de haren getrokken, geschopt, geslagen ..."

Na Ninove zondag, duikt er nu opnieuw een zwaar geval van zinloos geweld op. Deze keer in Aalst. Daar is gisteravond rond vijf uur een meisje van 16 jaar aangevallen in de omgeving van de McDonalds in het centrum. Het meisje werd hardhandig aangepakt door een man van allochtone afkomst. Het meisje liep ernstige verwondingen op. Ze heeft een dikke buil en ook haar neus is zwaar geraakt. De man sleurde haar bij de haren tegen de grond. Ze verloor daarbij ook een aantal plukken haar. Haar bril is stuk. Volgens de vader van het meisje zou er geen aanleiding geweest zijn. Hij ging gisteravond nog met zijn dochter klacht indienen bij de politie. (later meer)