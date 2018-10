Slaan we data binnenkort op in poeder?

In Wetteren is het sorteercentrum van postbedrijf Bpost ontruimd nadat er verdacht poeder was aangetroffen. Politie en brandweer zijn op dit moment nog ter plaatse en hebben een perimeter ingesteld. Het personeel heeft het gebouw moeten verlaten en de speurders zijn nog volop bezig met het onderzoek. Het goedje werd ontdekt nadat er eerder deze namiddag bij een advocaat in Schellebelle, bij Wichelen, een enveloppe met verdacht poeder was aangekomen. Die brief werd van het sorteercentrum in Wetteren dus naar Schellebelle gevoerd. Of het aangetroffen poeder ook wel degelijk schadelijk is, wordt op dit moment nog onderzocht.