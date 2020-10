Sport SKN Sint-Niklaas - VW Hamme kan niet gespeeld worden vanwege corona

Waasland-Beveren speelt dus morgen in de Croky Cup. Voor de spelers en staf van SKN Sint-Niklaas stond dit weekend dan weer de derby tegen Vigor Wuitens Hamme op het programma. Stond, want deze middag raakte bekend dat de wedstrijd is uitgesteld. Het coronavirus is andermaal de grote spelbreker.