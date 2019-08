En dan nog even naar Antwerpen, want daar is gisteravond het derny-natourcriterium gereden. Dat daar heel wat renners uit onze regio aan de start stonden, zag u gisteren al in het TV Oost Nieuws. Het mooie deelnemersveld gecombineerd met een zachte zomerzon lokte veel volk naar de Koekenstad. Het criterium pakte uit met een nieuwe formule die duidelijk aansloeg. Mathieu van der Poel en Sanne Cant gingen aan de haal met de bloemen.