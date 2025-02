SKN Sint-Niklaas verliest licentie voor interprovinciaal jeugdvoetbal, Voetbal Vlaanderen vraagt inspanningen

De malaise bij derdeprovincaler SKN Sint-Niklaas blijft verder duren. Vandaag heeft Voetbal Vlaanderen de interprovinciale jeugdlicentie van de club afgenomen. Door deze maatregel kunnen de jeugdspelers enkel in de provinciale of gewestelijke reeksen aantreden. Die beslissing komt er nadat het bestuur onder meer wedstrijdbladen vervalste. Zo zouden de opgegeven gediplomeerde trainers niet echt aanwezig zijn op de jeugdmatchen. De club komt opnieuw in een slecht daglicht. Eerder waren er ook al financiële problemen. In oktober vorig jaar gaven ouders nog een petitie af aan het stadsbestuur, om de problemen binnen de club aan te kaarten. Bij Voetbal Vlaanderen hopen ze dat er snel een oplossing komt.