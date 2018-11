SKN Sint-Niklaas krijgt nog maar eens nieuw bestuur

En we gaan er ook uit met Eendracht Aalst. Want de club is dezer dagen hot news in... Bulgarije, of all places. Reden is de aankoop van een uniek shirt van Levski Sofia dat nog gedragen is in de wedstrijd tegen Eendracht Aalst. Tijdens de gloriejaren van de club. De Ajuinen konden het shirt op de kop tikken op een veiling.