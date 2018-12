Goed nieuws uit het volleybal, want het is een goede Europese week geweest voor onze volleybalploegen. Na de mannen van Lindemans Aalst en de vrouwen van VC Oudegem, hebben nu ook de vrouwen van Asterix Avo Beveren hun Europese wedstrijd gewonnen. In de 16de finales van de CEV Cup ging Asterix met 1-3 winnen bij de Finse -Viesti Salo. Asterix, in zwarte uitrusting, verloor zeer nipt de eerste set met 25-23. Maar de Galliërs gaven de Finnen daarna geen cadeau's meer. Asterix Avo pakte drie opeenvolgende sets met 21-25, 17-25 en 22-25. Volgende week woensdag volgt de terugwedstrijd in Beveren. Als Asterix 2 sets wint, dan plaatst het zich voor de 8ste finales. Maar eerst volgt er dit weekend nog de topper in de eigen competitie. Asterix moet naar Antwerp, een belangrijke wedstrijd voor de koppositie in de Liga A.