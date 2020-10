In twee weken tijd is het aantal coronabesmettingen in de scholen geëxplodeerd. Dat blijkt uit de cijfers van de centra voor leerlingenbegeleiding, de CLB's. In onze provincie is het aantal besmette leerlingen in die korte periode bijna verdrievoudigd. De verlengde herfstvakantie komt als geroepen, zeggen de scholen. De directies hopen dat de cijfers tijdens die twee weken naar beneden zullen gaan. Toch zijn er nog scholen die het goed doen en geen énkele coronabesmetting tellen. Al worden ze wel stilaan zeldzaam.