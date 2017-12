Sport SK Sint-Niklaas pakt puntje tegen Harelbeke

In de tweede amateurliga kreeg SK Sint-Niklaas gisteren de derde in de stand KRC Harelbeke op bezoek. De eerste helft verliep gunstig voor de Klaasjes. Een hoekschop van Lo Giu-dice wordt aan de eerste paal binnengekopt door Bavo De Witte, 1-0 bij de rust. De tweede helft is volledig voor de bezoekers. Het vizier van Vandenheede staat niet echt op scherp. De bal gaat zelfs tot buiten het stadion. Even later is het wel raak. De verdediging van Sint-Niklaas krijgt de bal niet weg en Jeremie Cremers profiteert. 1-1 gelijk. In de slotfase ontsnappen de Klaasjes nog aan de nederlaag. Want Lecour kopt recht op doelman Merckx.