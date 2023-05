Het doek is gevallen in de Challenger Pro League. Niet SK Beveren, maar wel RWDM promoveert naar de Jupiler Pro League. Geel-blauw won in eigen huis wel van Club NXT met 4-1, maar ook de Brusselse ploeg won z'n derby tegen de RSCA Futures met 1-0. Het verschil tussen beide ploegen in het klassement is amper een punt. Een bittere pil voor SK Beveren, dat zo zijn titelfeest en promotiedroom al zeker een jaartje moet uitstellen. Hier volgt de reactie van doelman Beau Reus. Morgenavond meer in het TV Oost Nieuws om 18.30 u.