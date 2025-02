SK Beveren wint van Luik dankzij beste eerste helft van het seizoen: "Dit Beveren wil je zien"

In de Challenger Pro League is SK Beveren opnieuw de top zes binnengeslopen na een duidelijke 3-1 overwinning tegen Luik. Beveren stond na een kwartier al 2-0 voor, en kwam verder nooit echt in de problemen. Geelblauw speelde wellicht zijn beste eerste helft van het seizoen, maar die stond in schril contrast met de tweede helft. Daarin speelde Beveren niks meer klaar, begon het te twijfelen en incasseerde het nog een doelpunt. Een wedstrijd met twee gezichten dus.