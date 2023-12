Onze regio is een wereldkampioen rijker. Aalstenaar Andy 'The Beast From The East' Baetens heeft gisteravond de wereldtitel darts veroverd in de WDF-bond, dat is de tweede grootste dartsbond ter wereld. In de finale was de Nederlander Chris Landman meer dan een maatje te klein. Baetens won met 6-1. Volgende maand wil Baetens een tourkaart proberen te bemachtigen voor de PDC, om zo de stap hogerop te zetten naar het profniveau. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws.