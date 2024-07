SK Beveren verwelkomt met de komst van Laurent Jans een oude bekende

SK Beveren haalt oude bekende Laurent Jans terug naar de Freethiel. Jans is een rechtsachter en verdedigde eerder al de kleuren van geel-blauw. De Luxemburgse recordinternational speelde van 2015 tot 2018 voor het toenmalige Waasland-Beveren. Hij scoorde in 108 matchen drie keer en gaf negen assists. De 31-jarige Jans komt over van de Duitse derdeklasser SV Waldof Manheim en tekent een contract voor twee seizoenen. Het is de eerste inkomende transfer van dit seizoen voor geel-blauw.