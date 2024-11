SK Beveren verwelkomt een nieuwe aanvaller op de Freethiel: Lennart Mertens

In het voetbal verwelkomt SK Beveren een nieuwe aanvaller op de Freethiel. De 32-jarige Lennart Mertens komt over van Deinze. Dat in slechte papieren zit en dreigt af te stevenen op een faillissement. De spits speelde 219 matchen voor de oranjehemden en scoorde daarin 101 goals en werd er zes seizoenen op rij topschutter. Mertens tekent een contract tot het einde van volgend seizoen op de Freethiel. Hij werkte vandaag al een eerste training af. De club probeert zijn nieuwe spits nu zo snel mogelijk speelgerechtigd te krijgen.