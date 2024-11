SK Beveren verliest bij Deinze en komt met 2 op 18 stilaan in gevarenzone

Ja, Lokeren-Temse heeft veel redenen om te vieren, want ze springen ook over de grote rivaal. Want SK Beveren kon ook vandaag geen punten rapen. Geel-blauw ging met 3-1 de boot in. De mannen van Marink Reedijk kwamen na rust 2-0 achter, Michiwaki kon nog milderen tot 2-1. Net voor affluiten prikte Deinze er nog eentje bij. SK Beveren blijft achter met 2 op 18, het is crisis op de Freethiel, want geel-blauw glijdt stilaan af naar de gevarenzone.