SK Beveren uitgeschakeld in Croky Cup na twee goals in toegevoegde tijd: "Ontgoocheling na goede prestatie"

SK Beveren bekert niet verder. Het verloor gisterenavond van Union Sint-Gilloise. Negentig minuten lang zette Beveren zijn voet naast de leider in 1A. Maar op het einde kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. In de derde minuut van de toegevoegde tijd ging de bal ongeluk in eigen doel, via Bateau. Twee minuten later ging de bal er opnieuw in, via een afgeweken vrije trap. 0-2.