En zo zijn we bij de sport aanbeland. SK Beveren is in volle voorbereiding op het nieuwe seizoen. De voorbije week vertoefden Wim De Decker en z'n spelers op oefenkamp in het Nederlandse Wageningen. Afsluiter van de stage was een oefenpot tegen ADO Den Haag. Een wedstrijd die geelblauw wist te winnen, met 1-2.