SK Beveren speelt op de Freethiel 0-0 gelijk tegen staartploeg Seraing

In de Challenger Pro League is SK Beveren vrijdagavond niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen Seraing. In een wedstrijd zonder grote kansen. In de eerste helft krijgt de thuisploeg met de Japanner Michiwaki de kans op het openingsdoelpunt, maar zijn schot gaat net naast. In de tweede helft is Seraing dicht bij een doelpunt, maar Fall treft de dwarsligger. Voor geel-blauw zijn Michiwaki en Bateau nog gevaarlijk, maar scoren lukt niet. Zo laat SK Beveren twee punten liggen. Het blijft met 9 op 15 wel ongeslagen in de competitie.