SK Beveren raakt niet verder dan 1-1-gelijkspel tegen hekkensluiter RSCA Futures

SK Beveren heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen de RSCA Futures. Dat is de hekkensluiter in de Challenger Pro League. Nochtans klimt geel-blauw op het half uur op voorsprong via Sander Coopman. Hij kan een voorzet in doel verlengen en laat de Freethiel een eerste keer ontploffen. Maar een tweede keer scoren tegen de rode lantaarn lukt niet. Meer zelfs, de beloften van Anderlecht maken gelijk na deze vrije trap. Het is Erturk die z'n eigen doelman verslaat: 1-1. Door het gelijkspel pakt Beveren 2 op 15.