SK Beveren pakt punt op veld van Club Luik: "De ontgoocheling overheerst"

Een reeksje lager, in de Challenger Pro League, is SK Beveren gisteravond dan weer niet verder geraakt dan een 0-0-gelijkspel op het veld van Club Luik. De wedstrijd is er een zonder veel grote kansen voor beide ploegen. 25 minuten voor het einde moet geel-blauw met tien man verder na een tweede gele kaart voor Geussens. In het slot is Luik daardoor nog dicht bij de zege, maar tweemaal het doelhout en doelman Reus voorkomen een doelpunt. SK Beveren pakt zo na drie wedstrijden vijf op negen.