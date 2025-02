Nog in de Challenger Pro League, bevestigt SK Beveren zijn goede vorm. Op bezoek bij Lommel won het gisteren met 1-2, na twee vroege goals in de eerste helft. Zo pakt geel-blauw zijn derde overwinning op rij en is het al acht matchen op een rij ongeslagen. De promotion play-offs lijken nu al voor SK Beveren een zekerheid.