SK Beveren moet promotiedroom opbergen: "Het voetbal heeft niet gewonnen"

Vreugde bij Lokeren-Temse, maar enorme teleurstelling bij SK Beveren. Voor geel-blauw is het namelijk einde verhaal in die Promotion Play-Offs. Het verloor in eigen huis met 1-2 van Patro Eisden. SK Beveren speelde een uur lang met een man minder na een domme rode kaart van Christian Brüls. En zo eindigt de promotiedroom op de Freethiel.