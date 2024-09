In de Challenger Pro League heeft SK Beveren gisteren dan weer met 2-0 verloren op het veld van Club NXT. In de extra tijd van de eerste helft krijgt geel-blauw twee goals om de oren. Eerst Furo en dan De Smet weten de netten te doen trillen. Een onmondig SK Beveren kan ook in de tweede helft geen vuist maken en verliest zo kansloos met 2-0. Het is de eerste competitienederlaag dit seizoen voor de troepen van trainer Marink Reedijk.