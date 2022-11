En dan nog mooi nieuws uit het veldlopen. Lisa Rooms uit Waasmunster heeft in Roeselare de derde manche van de CrossCup gewonnen. Rooms hier in derde positie met het nummer 2 kon op het einde het verschil maken. Ze kon Mieke Gorissen in groen-witte tenue nipt van winst houden. Rooms is door de winst rechtstreeks geplaatst voor het EK. Daelemans werd uiteindelijk derde. Verbruggen finishte als vierde binnen de tijdslimiet en daardoor mogen ze allevier naar het EK in Turijn.