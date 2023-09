En nog in die Challenger Pro League blijft Dender het prima doen dit seizoen. Het pakte vrijdagavond een punt op het veld van Patro Eisden Maasmechelen. Het werd 1-1. Nochtans heeft Dender het in de eerste helft van de partij niet onder de markt. Patro Eisden komt verdiend op voorsprong via een strafschop. Maar na de pauze is Dender baas en klimt het al snel op gelijke hoogte. Kobe Cools kan een hoekschop binnenduwen. Nadien kan de partij nog alle kanten uit, maar blijft het bij 1-1. Dender draait vlot mee in de subtop, en laat vooral prima voetbal zien dit seizoen.