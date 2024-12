In de Challenger Pro League heeft SK Beveren 0-0 gelijk gespeeld, thuis tegen Patro Eisden. Beveren, met aanwinst Lennart Mertens in de spits, speelt een groot deel van de wedstrijd tegen 10 man, na rood voor deze vliegende tackle van Borry, ex-Dender. Veel balbezit voor Beveren, liefst 77 procent. Maar geen goals dus op de Freethiel, en slechts één punt erbij voor geel-blauw, dat in de stand wel opklimt richting subtop.