In de Challenger Pro League heeft SK Beveren zopas gewonnen, op het veld van Seraing. Het is Alexander Corryn die SKB na twintig minuten op voorsprong brengt. De afgelopen drie wedstrijden, speelde SKB telkens gelijk, maar in Luik is de overwinning al na de eerste helft binnen. Want Abrahams zorgt voor de 0-2. Met de zege blijft Beveren in de buurt van de top 6.