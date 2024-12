SK Beveren is weer dé ploeg van het Waasland na copy-paste derby van oktober

SK Beveren mag zich terug dé ploeg van het Waasland noemen. Tenminste toch tot de volgende confrontatie met KSC Lokeren-Temse. Beveren won vanmiddag de derby in Lokeren met het kleinste verschil. 0-1 werd het na een goal van Lennart Mertens in de eerste helft. Beide ploegen namen elk één helft voor hun rekening. Lokeren ging in de tweede helft nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, maar kon die niet scoren. Beveren haalt zo z'n revanche voor de verloren derby in oktober.