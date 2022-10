SK Beveren heeft Mbokani niet nodig om te scoren: 5-0 tegen Lierse

In de Challenger Pro League heeft FC Dender opnieuw kunnen winnen. Op het veld van Jong Genk werd het 0-2. Een kwartier voor tijd tovert de Turk Cukur een staalharde vrijschop uit zijn benen. De bal belandt op de paal. Maar Michael Lallemand is goed gevolgd en maakt er 1-0 van. Tien minuten later is de zege helemaal zeker. Marzo mikt zijn voorzet op het hoofd van Nicolas Rajsel. Door de overwinning is Dender eindelijk verlost van de laatste plaats in de stand. Het staat nu negende met 7 punten. Volgende week staat er een Oost-Vlaams thuisduel op het programma, tegen SK Beveren.