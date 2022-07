SK Beveren heeft goedkoopste abonnementsprijzen van professionele voetbal

In het vrouwenwielrennen mag Julie De Wilde zich opmaken voor de Tour de France Femmes. Het talent uit Laarne heeft de selectie gehaald van haar team Plantur-Pura. Ook Sanne Cant en Belgisch kampioene Kim de Baat zijn geselecteerd. Voor Julie De Wilde wordt het haar eerste Tour. Ze zal ook de jongste renster van het hele peloton zijn, want De Wilde is nog altijd maar 19. De Ronde van Frankrijk voor vrouwen start nu zondag in Parijs. De laatste rit wordt een week later gereden, met aankomst op de Super Planche des Belles Filles.