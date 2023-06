In Beveren is er gestart met de opbouw van de tijdelijke expo rond ex-doelman en ereburger van de gemeente Jean-Marie Pfaff. De tijdelijke tentoonstelling gaat door in het oude gemeentehuis van Beveren. Ze zal feestelijk geopend worden op zaterdag 8 juli. Ondertussen zijn de voorbereidingen dus al volop aan de gang. Een eerste lading legendarische keepershirts is al toegekomen. Jean-Marie Pfaff groeide op in Beveren en was ook tien jaar lang doelman bij het succesvolle KSK Beveren. Hij verdedigde ook jarenlang het doel van grootmacht Bayern München. Na het succesvolle WK in 1986 met de Rode Duivels werd hij verkozen tot beste doelman ter wereld.