SK Beveren grijpt naast play-offs na nederlaag in Lommel: seizoen compleet mislukt

Het is op voetbalgebied een grand cru weekend geworden. Want we vieren in dit nieuws niet alleen de promotie van FCV Dender naar eerste klasse, maar ook de titel van Eendracht Aalst. Want de ajuinen hebben vanmiddag hun titelwedstrijd tegen KVK Ninove gewonnen met 3-0. Aalst promoveert dus naar eerste nationale. En dat werd naar Aalsterse gewoonte uiteraard uitbundig gevierd. Na het laatste fluitsignaal bestormen de supporters het veld, om de titel te vieren met de spelers en de staf. Het is dertien jaar geleden dat wit-zwart nog eens kampioen werd. Aalst spoelt zo een zeer woelig seizoen door met champagne. Want door de Turkse overname en alle financiƫle perikelen die daarbij kwamen kijken was het allesbehalve gemakkelijk daar in het Pierre Cornelisstadion. Maar dat is vandaag eventjes verleden tijd.