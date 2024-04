SK Beveren gooit trainer Wim De Decker buiten na pandoering in Luik

In de strijd om de titel in eerste amateur heeft Lokeren-Temse zaterdag de topper tegen leider La Louvière niet kunnen winnen. In een rechtstreeks duel tussen nummer een en twee verloor het met 3-0. In de stand loopt La Louvière nu vier punten uit. Een dreun voor Lokeren-Temse dat al zeker was van promotie, maar de kansen op de titel nu wel ziet slinken.