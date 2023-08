SK Beveren gaat ook in Maasmechelen de boot in en mist start compleet

Laurens De Plus uit Ninove is vandaag niet aan de start verschenen van de Ronde van Spanje. De Plus viel gisteren in de openingsrit zwaar. De Ninovieter schoof vroeg in de ploegentijdrit weg in een kletsnatte bocht. Hij probeerde nog wel terug op de fiets te stappen, maar moest de strijd uiteindelijk staken. De Plus werd overgebracht naar een plaatselijk ziekenhuis voor verder onderzoek. Daaruit blijkt nu dat hij een breuk opliep aan z'n rechterheup. De Plus zal dus lange tijd buiten strijd zijn.