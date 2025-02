SK Beveren en supporters brengen eerbetoon aan overleden meisje Shania (1,5)

De supporters van SK Beveren hebben zich gisteravond van hun mooiste kant laten zien. Voor de wedstrijd tegen Luik werd er een minuut stilte gehouden. Dat eerbetoon was voor een aantal veel te vroeg overleden Beveren-supporters, maar vooral voor de kleine Shania. Het meisje van anderhalf stierf eerder deze week een natuurlijke dood bij haar thuis in Kieldrecht. Haar papa is supporter van Beveren en de club is diep geraakt door het tragische verlies. Zowel de Ultras, Young Crew Beveren als Mapogo zorgden voor een beklijvend moment en een hele mooie tifo. De ouders van Shania laten onze redactie weten dat ze het gebaar heel hard appreciëren. Ze willen ook CEO Bart Foubert bedanken voor de steun vanuit de club.