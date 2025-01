SK Beveren en La Louvière houden het op een terecht gelijkspel

In de Challenger Pro League is SK Beveren gisteravond niet verder geraakt dan een 0-0 gelijkspel tegen La Louvière, de nummer twee in het klassement. In een kansarme wedstrijd op de Freethiel, is het wachten tot de tweede helft voor het eerste grote doelgevaar. De bezoekers zijn er twee keer dichtbij, maar scoren lukt niet. In de absolute slotseconden van de wedstrijd krijgt Mertens nog een reuzekans, maar de kopbal van de Beverse spits gaat net naast. Zo eindigt de wedstrijd op een scoreloos gelijkspel. In de stand staat SK Beveren met 24 punten op een vijfde plaats. Christian Brüls viel in en maakte zijn eerste minuten voor geel-blauw.