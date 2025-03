In 1B blijft SK Beveren de ploeg in vorm in de Challenger Pro League. Geel-blauw won vrijdagavond op de Freethiel de topper tegen Zulte-Waregem met 3-2. In een knotsgekke tweede helft vielen er vier doelpunten in 10 minuten. SK Beveren boog tegen de leider in het klassement tweemaal een achterstand om, en Abrahams zorgde voor de winning goal. Geel-blauw pakt zo 12 op 12 en blijft dit jaar voorlopig ongeslagen.