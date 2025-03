SK Beveren door zege tegen Lierse zeker van deelname aan play-offs

In de Challenger Pro League heeft SK Beveren gisterenavond dan weer met 0-1 gewonnen op het veld van Lierse. SK Beveren komt in de tweede helft op voorsprong via een penalty. Brüls wordt neergehaald in de zestien en het is Servais die de bal tegen de netten schiet. Geel-blauw komt verder niet meer in de problemen en pakt zo de drie punten op het Lisp. Met nog drie speeldagen te gaan, is SK Beveren dankzij deze overwinning nu zeker van deelname aan de promotion play-offs.