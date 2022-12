Volleybalclub Lindemans Aalst heeft een nieuwe coach. Christophe Achten neemt tot het einde van het seizoen over van de Portugees Idner Martins. Lindemans Aalst staat pas zevende in de competitie, dat is ver onder de verwachtingen. Met Christophe Achten aan boord wil de club er alles aan doen om zich toch nog te kwalificeren voor de play-offs. Achten was ongeveer tien jaar geleden al actief bij de club als assistent, van het toenmalige Asse-Lennik. De voorbije jaren deed hij ervaring op in Finland, IJsland en Duitsland. Maar sinds het faillisement van Frankfurt, waar hij coach was, zat hij zonder club. Vanmiddag leidde de nieuwe hoofdcoach al zijn eerste training.