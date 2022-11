Dendermondenaar Jelle Veyt begint morgen in het Franse Lorient aan zijn zeiltocht over de Atlantische Oceaan. Midden januari zou hij dan moeten aankomen in Panama, na een tussenstop op Gran Canaria en het Caraïbische eiland Saint Lucia. Het is zijn tweede etappe op weg naar Mount Denali in Alaska, de eindbestemming van zijn vijfde expeditie naar de hoogste bergtoppen van elk continent. De eerste etappe van deze expeditie is intussen afgerond: een fietstocht van Dendermonde naar Lorient.