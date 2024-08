Ja, voor de fans van Lokeren-Temse is het ook al wat uitkijken naar 5 oktober. Want dan staat het duel met SK Beveren op de kalender. Ook geelblauw begint morgen aan de competitie. Thuis tegen Lommel. Het wil en het moet absoluut beter doen dan vorig seizoen. Toen eindigde het slechts achtste in de Challenger Pro League, ver onder de ambities van de club.