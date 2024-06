Gemeentebestuur Beveren legt eerste steen van gloednieuw sportpark

SK Beveren is vandaag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Exact twee maand voor de eerste competitiematch, hebben de spelers vandaag een eerste keer verzameld. Op de eerste dag stond er enkel een duurloop en een strechtsessie op het programma. Morgenvroeg vindt de eerste veldtraining plaats. Voorlopig moet SKB het wel nog zonder hoofdtrainer doen. Assistent Flavien Le Postellec neemt de leiding over, in afwachting van een nieuwe coach. Er heerst ook nog wat onduidelijkheid over de Amerikaanse eigenaars. SKB moet absoluut beter doen dan vorig jaar. Toen eindigde geel-blauw achtste in de Challenger Pro League.