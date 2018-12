Sjoemelende directrice: Leerkrachten De Horizon opgeroepen als getuigen

Nog in Aalst is het gerecht dan toch een onderzoek gestart naar wanpraktijken van de voormalige directrice van de school De Horizon. In maart vorig jaar kwam ze in opspraak nadat collega's haar beschuldigden van gesjoemel. Zo zou ze geld van de school dat bested was voor de leerlingen gebruikt hebben voor zichzelf. Het parket roept nu een aantal leerkrachten op als getuige in de zaak. Of het om de leerkrachten gaat die destijds met het sjoemelverhaal naar buiten kwamen is niet geweten. De directrice is ondertussen wel al ontslagen door de school.