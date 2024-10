Na een bijzonder druk weekend was het vandaag echt even bekomen voor Sjalen, de kersverse Prins Carnaval van Aalst. Zaterdagavond bracht hij de Grote Markt in vervoering met een prachtige show, waar vooral z'n muzikaal talent naar boven kwam. Sjalen is een atypische Prins Carnaval, maar wil er de komende maanden zijn voor elke carnavalist.